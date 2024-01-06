Москва, 6 января, 2024, 13:26 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ отбили две контратаки ВСУ на донецком направлении, противник потерял более 190 военных. Об этом 6 января сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

Он отметил, что подразделения Южной группировки войск отразили две контратаки противника в районе населённого пункта Георгиевка в ДНР. Кроме того, нанесено поражение подразделениям 28-й, 42-й бригад ВСУ в районах Андреевки, Богдановки, Клещеевки и Курдюмовки.

«Общие потери противника на данном направлении составили свыше 190 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины и четыре пикапа», — сказал Конашенков.

Он добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубицы «Мста-Б», Д-20 и Д-30.

Как передавало ИА Регнум, 5 января Конашенков сообщил, что ВС России за неделю отразили девять атак ВСУ на донецком направлении. За период с 30 декабря по 5 января потери украинских войск на этом направлении превысили 1990 человек убитыми и ранеными.

6 января стало известно, что Вооружённые силы России начали штурм Авдеевки по всем направлениям. Штурм сопровождается массированными ударами артиллерии.