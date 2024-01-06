Киев, 6 января, 2024, 13:22 — ИА Регнум. Словарь современного украинского языка и сленга «Мыслово» назвал словом 2023 года на Украине «мобилизацию». Об этом сообщает украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум

«Словарь современного украинского языка и сленга «Мыслово» выбрал слово «мобилизация» словом 2023 года», — говорится в публикации.

Отмечается, что победитель потеснил другого кандидата на слово года — «контрнаступление».

По данным издания, другие претенденты на звание «слова года» также были связаны с военными действиями.

Так, упоминаются слова «дрон», «блокада/деблокада», «уклонист», «яйца по 17 гривен» (символ коррупции в минобороны Украины), «позиционная война».

Единственным словом из общемировой повестки, которое попало в список, является ИИ (искусственный интеллект).

Как передавало ИА Регнум, британский словарь английского языка Collins Dictionary назвал словом 2023 года AI (ИИ, искусственный интеллект). Роботы неожиданно для всех стали экспертами в человеческом языке, и это начали активно обсуждать, отмечается в материале.

В своём новогоднем обращении к жителям Украины глава киевского режима Владимир Зеленский призвал население сделать выбор между статусом беженца и исполнением долга перед Киевом. Рано или поздно это предстоит сделать, сказал он.

В конце 2023 года в Верховную раду внесли законопроект о мобилизации на Украине. Власти страны хотят снизить планку возраста для мобилизации с 27 до 25 лет и отменить отсрочку для инвалидов третьей группы. Также авторы документа предлагают лишить уклонистов права на представление госуслуги, включая оформление различных документов.

Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что на Украине заведено около 9 тысяч уголовных дел по признакам уклонения от призыва по мобилизации, 2,6 тысячи таких дел уже переданы в суд. Клименко отметил, что дела возбуждены по статье 336 Уголовного кодекса Украины — уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации, на особый период, на военную службу путём призыва лиц из числа резервистов в особый период. Согласно украинскому законодательству, уклонистам грозит до пяти лет лишения свободы.