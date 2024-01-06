Москва, 6 января, 2024, 13:06 — ИА Регнум. Внук Никиты Хрущёва Алексей Аджубей скончался 6 января в Москве на 70-м году жизни, передаёт РЕН ТВ со ссылкой на осведомлённый источник.

РИА Новости Никита Хрущёв

По этим данным, друг Аджубея ранее обратился в полицию и скорую помощь, поскольку тот не выходил на связь и не открывал дверь в квартиру.

«Дверь в квартиру вскрыли, проживавший там внук Хрущёва был найден мёртвым», — сказал собеседник телеканала.

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Причины смерти не указываются. Обстоятельства происшедшего уточняются.

Никита Хрущёв занимал пост первого секретаря ЦК КПСС с 1953 по 1964 год. Он скончался на 77-м году жизни в 1971 году в Москве. У Хрущёва было пятеро детей — сыновья Леонид и Сергей, а также дочери Юлия, Рада и Елена. Алексей Аджубей — сын Рады Хрущёвой (Аджубей).

Сергей Хрущёв скончался на 85-м году жизни в 2020 году в США, куда переехал в 1991 году. Сын Хрущёва являлся гражданином США. Причиной смерти стало огнестрельное ранение в голову. От других комментариев власти штата Род-Айленд воздержались.