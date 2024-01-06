Керчь, Крым, 6 января, 2024, 13:00 — ИА Регнум. Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто, находящихся на мосту и в зоне досмотра просят следовать указаниям сотрудников службы транспортной безопасности, сообщается 6 января в Telegram-канале об оперативной ситуации на мосту и подходах к нему.

ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сказано в сообщении.

Причины перекрытия не называются.

Движение по мосту также временно закрывалось в ночь на 6 января. Ограничения были сняты спустя час.

Позднее в Министерстве обороны сообщили, что Вооружённые силы России отразили попытки ракетных атак территории Крыма. Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили четыре ракеты ВСУ над полуостровом.

5 января в Севастополе трижды объявлялась воздушная тревога, движение по Крымскому мосту также перекрывалось. Над акваторией Чёрного моря была сбита украинская противокорабельная ракета «Нептун». Вероятно, эта ракета должна была атаковать корабли Черноморского флота, отмечал капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.