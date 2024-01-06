Москва, 6 января, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Донбасс вновь станет индустриальным сердцем России. Об этом заявил 6 января глава ДНР Денис Пушилин.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Мы нацелены вернуть все вспять к тому периоду, когда Донбасс был индустриальным сердцем России. Так и будет вновь. Мы в этом не сомневаемся, но здесь предстоит поработать. Но мы к этому готовы, поэтому в этом плане будем двигаться», — приводит слова Пушилина «РИА Новости».

Он отметил, что считает эту цель абсолютно реальной.

По словам главы ДНР, региону нужно развивать экономику и как можно быстрее создать условия, чтобы перестать быть в нехарактерном для себя состоянии — в качестве дотационного региона.

Пушилин добавил, что в ДНР нацелены на реализацию высоких задач, поскольку в республику возвращаются люди, есть научно-техническая база, высшее учебное заведение.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Пушилин заявил, что для полной безопасности и в рамках поставленных Верховным главнокомандующим Владимиром Путиным задач необходимо полностью освободить ДНР. Подводя итоги 2023 года, он назвал знаковым освобождение Артёмовска, Соледара и Марьинки.