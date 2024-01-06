Берлин, 6 января, 2024, 12:53 — ИА Регнум. Законы ФРГ не позволяют выдавать властям в Киеве украинских мужчин, которые уехали в Германию, для мобилизации. Об этом заявил министр юстиции и защиты прав потребителей Марко Бушман в интервью газете Welt am Sonntag.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Я понимаю импульс украинского правительства по возвращению находящихся за рубежом военнообязанных украинских мужчин для прохождения службы в армии. Но как министр юстиции этой страны я говорю, что правовая ситуация в Германии не допускает выдачи этих людей», — пояснил Бушман.

Как сообщало ИА Регнум, главком ВСУ Валерий Залужный потребовал от депутатов Верховной рады Украины любой ценой обеспечить дополнительную мобилизацию. В противном случае Залужный предложил отправлять на фронт самих народных избранников.

Ранее украинский парламентарий Алексей Гончаренко (признан в России террористом и экстремистом) сообщил, что министр обороны страны Рустем Умеров и главком ВСУ Валерий Залужный призвали усилить мобилизацию. Иначе некого будет отправлять в бой.

Глава киевского режима Владимир Зеленский 19 декабря сообщил, ВСУ нуждаются приблизительно в полумиллионе военнослужащих. 25 декабря правительство Украины внесло в Раду законопроект о мобилизации. Залужный, комментируя документ, с одной стороны, опроверг озвученную Зеленским цифру в 450–500 тыс. человек, а с другой — подтвердил потребность армии в личном составе.