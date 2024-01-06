Москва, 6 января, 2024, 12:37 — ИА Регнум. По итогам года прирост наличных в обращении в России может составить 1,94 трлн рублей, что сопоставимо с показателями 2022 года, когда объём наличных у населения вырос на 2,28 трлн, до 16,35 трлн рублей. Соответствующая статистика приводится на сайте Центробанка РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Так, согласно параметрам денежной базы, объём наличных в обращении в России в 2023 году превысит 18 трлн рублей. На 1 декабря показатель уже достиг 17,91 трлн рублей. За январь–ноябрь остатки наличных на руках у населения увеличились на 1,56 трлн рублей, или 9,6%.

Как предавало ИА Регнум, заместитель главы Центробанка Алексей Заботкин ранее объяснял, что повышенный спрос на наличные рубли связан с ситуацией в экономиках новых регионов страны, где в 2023 году перестала иметь хождения гривна.

В апреле 2023 года депутат Госдумы Анатолий Вассерман (СРЗП) подготовил законопроект, предложив обязать граждан, хранящих наличные на сумму более миллиона рублей в рублях и валюте, сообщать об этом в налоговые органы, а также объяснять источник средств. При отсутствии такого объяснения следует конфисковывать средства и штрафовать их владельца, считает Вассерман.

В Министерстве финансов заявили, что правительство не обсуждает подобных идей и что инициатива Вассермана не соответствует финансово-экономической политике России, а также не отвечает интересам граждан, которые вправе самостоятельно выбирать, каким образом хранить свои сбережения.