Вильнюс, 6 января, 2024, 12:30 — ИА Регнум. Пожилая русскоязычная женщина, у которой в вильнюсском автобусе местные мужчины отняли телефон и бросали его в салоне друг другу, оказалась украинской беженкой, сообщает Readovka.

Кадр из видео

«Коллеги, связались с полицией Вильнюса. Пострадавшая — Марина К., гражданка Украины. Место рождения — Кривой Рог. Прибыла в Вильнюс 22 мая 2022 года через РФ из Нововасильевки (это где-то под Бердянском), находится в статусе беженца. В общем всё, как всегда. Не буду комментировать», — приводит издание цитату пользователя одной из соцсетей @One inch of Shadov.

Кадры с издевательствами над пожилой женщиной в вильнюсском общественном транспорте завирусились в Сети в начале января. Она в салоне автобуса говорила по-русски, из-за чего несколько местных молодых мужчин отобрали у неё телефон и начали бросать друг другу. Женщина бегала по салону от одного к другому обидчику, чтобы забрать свою вещь. Окружающие молча смотрели за происходящим. Кто-то решил снять инцидент на камеру телефона и сделать к видео приписку «Только в Вильнюсе». Те, кто просматривал кадры, оставляли к ним одобрительные реакции.

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Как сообщало ИА Регнум, в Литве намерены закрыть русские школы и ищут «законные» способы сделать это. Поводом якобы стал случай в русскоязычной школе Вильнюса, где двое подростков стреляли в своего одноклассника из пневматического оружия из-за его политических взглядов.

Вместе с тем в Латвии заявляли о намерении выслать из страны более тысячи граждан России. Депортация касается тех, кто не подал документы на вид на жительство или не сдал экзамен по латышскому языку.