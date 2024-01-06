Москва, 6 января, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Следственный комитет России проведёт расследование обстрелов ДНР, Белгородской и Запорожской областей со стороны Украины, в результате которых были ранены мирные жители. Сообщение об этом опубликовано 6 января в официальном Telergam-канале ведомства.

Евгений Силантьев/ТАСС

«Следователи СК России будут расследовать очередные преступления вооружённых формирований Украины», — говорится в сообщении.

В СК зафиксировали, что четыре мирных жителя были ранены при обстреле жилого массива «Комсомолец» в Горловке (ДНР). В городе Шебекино Белгородской области осколочное ранение в ходе обстрела получил один мужчина.

В Запорожской области мирный житель пострадал при артиллерийской атаке ВСУ на село Инженерное.

Будут установлены все обстоятельства произошедшего, действиям причастных лиц будет дана уголовно-правовая оценка, отметили в СК.

Как сообщало ИА Регнум, 5 января в белгородском Шебекино при обстреле со стороны ВСУ был ранен охранник одного из промышленных предприятий, ему в ногу попал осколок. По Горловке ВСУ выпустили 5 января кассетные снаряды натовского калибра 155 мм.

Белгородскую область украинские войска обстреливают с 30 декабря, в больницах находятся 69 человек, получившие ранения.