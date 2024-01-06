Москва, 6 января, 2024, 12:07 — ИА Регнум. Кассовые сборы российской комедии «Холоп-2» режиссёра Клима Шипенко достигли за шесть дней в прокате 2 млрд рублей, свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Кадр из к/ф «Холоп-2». Реж. Клим Шипенко. 2024. Россия

Так, общие сборы фильма по данным на 6 января составили 2 009 329 638 рублей. Фильм вышел в кинотеатрах 1 января.

Также в лидерах кинопроката — музыкальный фильм «Бременские музыканты» режиссёра Алексея Нужного. Фильм собрал почти 1,5 млрд рублей за шесть дней.

Как передавало ИА Регнум, премьера первой части «Холопа» состоялась в декабре 2019 года. Картина стала самой кассовой в истории российского кинематографа — ей удалось заработать более 3 млрд рублей.

Российские ленты «Чебурашка» и «Вызов» попали в топ-50 самых кассовых фильмов 2023 года в мире, «Чебурашка» занял в этом рейтинге 20-е место.