Багдад, 6 января, 2024, 12:16 — ИА Регнум. Премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани заявил о начале процесса вывода оставшихся иностранных войск с территории государства. Об этом сообщает агентство Reuters.

AHMED MARDNLI/EPA/ТАСС

«Правительство устанавливает дату начала работы двустороннего комитета для принятия мер по окончательному прекращению присутствия сил международной коалиции в Ираке», — цитирует агентство заявление канцелярии премьер-министра.

По его данным, с 2014 года в Ираке располагается около 2500 американских военнослужащих.

Отмечается, что заявление премьер-министра Ирака прозвучало на следующий день после удара, нанесенного в Багдаде, в результате которого прогиб полевой командир Муштака Джавада Касима аль-Джавари (Абу Таква).

Ранее официальный представитель министерства обороны США Патрик Райдер заявил о ликвидации в Ираке двух высокопоставленных боевиков. Представитель Пентагона подчеркнул, что удар был нанесён в рамках самозащиты, пострадавших среди гражданских лиц нет. О деталях операции в военном ведомстве умолчали.

Как передавало ИА Регнум, 4 января в столице Ирака в результате удара беспилотника погиб один из командиров проиранского шиитского движения «Хезболла ан-Нуджабаа», более известный как Абу Таква, а также его сторонник.

Таква возглавлял 12-ю бригаду движения. В «Хезболла ан-Нуджабаа» подтвердили гибель командира и обвинили в произошедшем США. Целью атаки БПЛА стала штаб-квартира сил тылового обеспечения в Багдаде, сообщил информационный портал Shafaq News со ссылкой на источник в силах безопасности.