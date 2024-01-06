Токио, 6 января, 2024, 11:58 — ИА Регнум. Число жертв серии землетрясений в Японии возросло до 126. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные 6 января японскими СМИ.

JIJI PRESS/EPA/ТАСС

Согласно последним данным, не менее 516 человек получили травмы различной степени тяжести. Помимо этого, экстренные службы пока не могут установить местонахождение 222 жителей.

Отмечается, что в префектуре Исикава разрушено более 250 домов, пожары уничтожили порядка 300 построек. Наблюдаются перебои в подаче электроэнергии и воды, отмечается нехватка топлива.

Ранее сообщалось о 110 погибших.

Как передавало ИА Регнум, серия крупных землетрясений произошла 1 января в районе полуострова Ното префектуры Исикава на западном побережье Японии. Самое сильное было магнитудой 7,6. Из-за подземных толчков объявлялась угроза цунами. Повреждения получила атомная электростанция «Сика», была нарушена работа автомобилестроительной корпорации Toyota Motor.