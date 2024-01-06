Лондон, 6 января, 2024, 11:38 — ИА Регнум. В Великобритании полиция тайно использовала базу данных жителей для применения технологии распознавания лиц при расследовании дел, пишет газета Telegraph.

Sina Schuldt/dpa/Global Look Press

«Полиция тайно провела сотни процедур по распознаванию лиц, используя базу данных 46 млн владельцев британских паспортов», — говорится в публикации со ссылкой на расследование журналистов.

Отмечается, что полицейские проводили такие операции с 2019 года, при этом только за девять месяцев прошлого года обращались к данным владельцев паспортов более 300 раз.

Кроме того, пишет газета, полицейские использовали данные иммиграционной службы с информацией о мигрантах, проживающих на территории королевства.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2023 года издание Observer со ссылкой на данные юридической фирмы Leigh Day сообщило, что 15 ведомств британского правительства отслеживают в социальных сетях потенциальных критиков властей и вносят их секретный черный список, занесение в который лишает людей возможности выступать на публичных мероприятиях.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что британские власти годами обвиняют Россию в «наступлении на свободу слова в интернете», однако сами желают взять Сеть под свой контроль.