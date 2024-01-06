Полицию Британии обвинили в тайном использовании паспортных данных граждан
Telegraph: британская полиция использовала данные граждан для распознавания лиц
Лондон, 6 января, 2024, 11:38 — ИА Регнум. В Великобритании полиция тайно использовала базу данных жителей для применения технологии распознавания лиц при расследовании дел, пишет газета Telegraph.
«Полиция тайно провела сотни процедур по распознаванию лиц, используя базу данных 46 млн владельцев британских паспортов», — говорится в публикации со ссылкой на расследование журналистов.
Отмечается, что полицейские проводили такие операции с 2019 года, при этом только за девять месяцев прошлого года обращались к данным владельцев паспортов более 300 раз.
Кроме того, пишет газета, полицейские использовали данные иммиграционной службы с информацией о мигрантах, проживающих на территории королевства.
Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2023 года издание Observer со ссылкой на данные юридической фирмы Leigh Day сообщило, что 15 ведомств британского правительства отслеживают в социальных сетях потенциальных критиков властей и вносят их секретный черный список, занесение в который лишает людей возможности выступать на публичных мероприятиях.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что британские власти годами обвиняют Россию в «наступлении на свободу слова в интернете», однако сами желают взять Сеть под свой контроль.