Москва, 6 января, 2024, 11:07 — ИА Регнум. В ночь на 7 и 8 января температура воздуха в Москве опустится до минус 24–26 градусов, сообщается на официальном портале столичной мэрии.

РИА Новости/Кирилл Каллиников

Отмечается, что днём 6 января в российской столице ожидается 14–16 градусов мороза.

«В ночь на воскресенье, 7 января, и понедельник, 8 января, температура воздуха понизится до минус 24 — минус 26 градусов», — говорится в сообщении.

Днём в воскресенье, 7 января, ожидается 22–24 градуса мороза, 8 января — минус 17–19 градусов.

Как передавало ИА Регнум, в главном управлении МЧС России по столице ранее сообщили, что в Москве с 6 по 8 января сохранятся аномальные морозы со среднесуточной температурой на 7–15 градусов ниже климатической нормы.

В связи с опасными явлениями ведомство рекомендовало не использовать для обогрева помещений не предназначенные для этих целей электроприборы.

При использовании электрообогревателей нельзя допускать перегрузки в электрической сети и оставлять их без присмотра. Также ведомство рекомендовало не оставлять детей одних в помещении с включенными нагревательными приборами.