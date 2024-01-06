Екатеринбург, 6 января, 2024, 11:01 — ИА Регнум. Жительница Екатеринбурга Елена Пьянкова вышла из дома ещё в декабре и до сих пор не вернулась. Сообщение о её поисках опубликовано на странице добровольного поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

«ЛизаАлерт» Елена Пьянкова

«26 декабря вышла из дома и не вернулась», — сообщили в отряде.

Елене 31 год, на ней были чёрные пуховик и шапка, светло-песочный спортивный костюм и светлые ботинки. Рост пропавшей около 160 см, у неё темно-русые волосы и карие глаза.

Как сообщало ИА Регнум, в Тюмени 29 декабря пропала 25-летняя девушка, она вышла из дома и не вернулась. Её тело нашли 1 января на территории одного из жилых комплексов, оно лежало на козырьке подъезда. В произошедшем разбираются следователи.