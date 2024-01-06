Магадан, 6 января, 2024, 11:02 — ИА Регнум. В Магадане спасатели рекомендовали рыбакам покинуть акваторию бухты Гертнера Охотского моря, где на льду была обнаружена большая «живая» трещина. Об этом 6 января сообщает пресс-служба МЧС РФ по Магаданской области.

МЧС России по Магаданской области

Отмечается, что в настоящее время в бухте Гертнера небезопасно. На ледовом поле отмечаются «живые» трещины, самая большая из них пролегает от Чёрного ключа до острова Монах на расстоянии 4 км от берега. Её ширина составляет порядка полутора метров, уточнили в пресс-службе.

«Спасатели предупреждают рыбаков об опасности нахождения на льду, раздают памятки о правилах безопасности на водных объектах и указывают опасные места», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, на несанкционированной переправе на реке Лене, находящейся на расстоянии 10–12 км от Якутска, трактор с двумя людьми провалился под лёд. На место инцидента прибыли спасатели, инспекторы центра ГИМС, сотрудники ГИБДД и администрации Мегино-Кангаласского района, а также следователи. Они выяснили, что два жителя села Техтюр выехали на лёд на реке Лене в несанкционированном месте, где их трактор ушёл под лёд. По данным ведомства, толщина льда в месте происшествия составляла 15 см.