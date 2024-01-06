Бразилиа, 6 января, 2024, 10:57 — ИА Регнум. На 93-м году жизни умер двукратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Марио Загалло. Об этом сообщается на странице экс-футболиста в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

ТАСС/ EPA/Antonio Lacerda Марио Загалло

«С большим сожалением сообщаем о кончине нашего вечного чемпиона мира Марио Загалло. Преданный отец, любящий дедушка, заботливый тесть, верный друг, профессионал-победитель и великий человек. Гигантский идол. Патриот, который оставляет нам наследие великих достижений», — говорится в сообщении.

Загалло дважды выиграл чемпионат мира в составе сборной Бразилии в качестве игрока — в 1958 и 1962 годах. Кроме того, в 1970 году он привёл национальную команду к победе на мундиале в качестве главного тренера. В 1994 году он был помощником главного тренера на победном для Бразилии чемпионате мира.