Лодейное Поле, Ленинградская область, 6 января, 2024, 10:45 — ИА Регнум. Трёхлетний мальчик скончался в Ленинградской области после того, как погулял на улице в мороз. Об этом сообщает 6 января РЕН ТВ.

РИА Новости/Алексей Даничев

Накануне в Лодейном Поле бабушка и дедушка гуляли с внуком. Ребёнку стало плохо, когда его привели домой и стали раздевать. Мать позвонила в скорую помощь и рассказала, что у мальчика пошла из носа кровь и он хрипит.

Прибывшие медики оказались бессильны. По предварительным данным, к смерти привела острая аллергическая реакция на отрицательную температуру воздуха, сообщил изданию источник.

Как сообщало ИА Регнум, иммунолог-аллерголог Надежда Логина рассказала, что холодовая аллергия — это повышенная иммунная реакция на так называемые холодовые белки — агглютинины, которые вырабатываются в организме при охлаждении. В большинстве случаев эта реакция проявляется в виде отёка, покраснений на теле, холодовой крапивницы с зудом и жжением. Она добавила, что крайне опасен анафилактический шок, который может возникнуть при мгновенном охлаждении организма, например, при погружении в водоём.