Луганск, 6 января, 2024, 10:34 — ИА Регнум. Город Золотое-5 в ЛНР был обесточен в результате аварии на высоковольтных линиях электропередачи. Об этом сообщил глава города Первомайска Луганской Народной Республики Сергей Колягин в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«Сегодня ночью в результате аварии на высоковольтных линиях электропередачи был обесточен город Золотое-5», — сообщил он, добавив, что без электроснабжения осталось 12 трансформаторных подстанций, которые обеспечивают электроэнергией более 670 абонентов.

Глава города отметил, что специалисты уже приступили к ремонтным работам. О сроках окончания работ он не сообщил.

Как передавало ИА Регнум, в Курской области жилые дома в нескольких населённых пунктах остались без света и тепла из-за обстрелов со стороны ВСУ.

В Железногорском районе после воздушной атаки со стороны ВСУ была повреждена подстанция. Это вызвало отключение электричества в жилых домах нескольких населённых пунктов, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт. В городе Железногорске Курской области полностью отключали энергоснабжение и теплоснабжение из-за ремонта подстанции.

Мэр Подольска Григорий Артамонов сообщал, что в городе произошёл прорыв на теплотрассе от котельной ЗАО «КСПЗ», обнаружены три утечки, сроки ремонта замедлялись из-за режимного статуса объекта. В ликвидации прорывов были задействованы как силы самого предприятия, так и аварийных бригад МУП «Подольская теплосеть». Позже он проинформировал, что аварийно-восстановительные работы на теплотрассе от котельной ЗАО «КСПЗ» завершены.