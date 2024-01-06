Лондон, 6 января, 2024, 10:28 — ИА Регнум. Политики в США понимают, что Украину придётся разделить ради завершения конфликта. Об этом написало британское издание Daily Express.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Американские политики начинают понимать, что один из важнейших элементов достижения прекращения огня или мирного соглашения — это разделение Украины», — говорится в статье.

Отмечается, что США могут пойти на такой шаг наперекор желанию главы киевского режима Владимира Зеленского попытаться захватить освобождённые территории.

Как сообщало ИА Регнум, бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Польша, Румыния и Венгрия могут разделить между собой территории Украины, это приведёт к полному распаду страны. Он отметил, что дело не только в том, что Россия может взять Харьков и Одессу, идут разговоры о том, что Польша может попытаться разделить Западную Украину, Венгрия может объявить о своих правах на Закарпатье, у Румынии тоже есть интересы.

Президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны 19 декабря заявил, что власти Польши спят и видят, как вернуть свои земли, которые после Второй мировой войны отошли Украине. Он напомнил, что Москва при создании СССР просто так передала Украине огромные исторические территории вместе с населением и вкладывала в эти территории значительные ресурсы. Вместе с тем западные земли, в том числе часть польских, румынских и венгерских земель, Украина получила после Второй мировой, отметил глава государства.