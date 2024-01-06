Волгоград, 6 января, 2024, 10:17 — ИА Регнум. В Волгограде международный аэропорт Гумрак восстановил работу в штатном режиме после временной приостановки из-за непогоды, сообщает пресс-секретарь воздушной гавани Анастасия Голодова.

РИА Новости/Кирилл Каллиников

«Сейчас коэффициент сцепления на взлётно-посадочной полосе соответствует нормативному, сотрудники и техника аэропорта по максимуму задействованы для поддержания аэродрома в эксплуатационном состоянии», — передаёт слова Голодовой агентство ТАСС.

Она отметила, что аэропорт готов к приёму и выпуску самолётов, а также их обслуживанию. В воздушной гавани ожидают прибытия ранее задержанных авиарейсов, добавила пресс-секретарь.

Как передавало ИА Регнум, вечером 5 января самолёт авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Волгоград, совершил посадку в Самаре из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту назначения.

Установлено, что самолёт сел 5 января около 22:11 (23:11 мск) в аэропорту Курумоч.

Вылет борта со 130 пассажирами до места назначения запланирован в 10:00 (11:00 мск) 6 января.

Сообщалось, что авиакомпанией в гостинице размещено 44 пассажира. Остальные от гостиницы отказались.