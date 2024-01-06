Тель-Авив, Израиль, 6 января, 2024, 10:11 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Израиля поручило своим послам оказать давление на дипломатов и политиков в принимающих государствах, чтобы те выступили с заявлениями против инициированного ЮАР процесса в суде ООН по обвинению Израиля в геноциде. Об этом сообщает издание Axios, ссылаясь на копию соответствующей телеграммы.

Валерий Шарифулин/ТАСС

По данным издания, в телеграмме МИД Израиля говорится о том, что «стратегическая цель» страны состоит в том, чтобы суд отклонил запрос о судебном запрете, воздержался от определения того, что Израиль совершает геноцид в Газе, и признал, что израильские военные действуют в секторе в соответствии с международным правом.

«Решение суда может иметь значительные потенциальные последствия, которые будут иметь место не только в правовом мире, но и практические двусторонние, многосторонние экономические последствия и последствия для безопасности», — цитирует издание текст телеграммы.

Как передавало ИА Регнум, Генассамблея ООН проведёт 9 января заседание из-за того, что США заблокировали в Совбезе поправку России к резолюции по сектору Газа. Ранее Россия предложила поправку к резолюции Совета Безопасности ООН с призывом к прекращению огня в секторе Газа, сообщил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании совета. Однако США поправку заблокировали.

Власти Израиля приняли резолюцию СБ ООН с таким пониманием, что «создание условий» для длительного прекращения огня подразумевает продолжение зачистки сектора Газа. Так прокомментировал резолюцию в своём Telegram-канале первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский, напомнив, что Россия предупреждала в процессе голосования по гуманитарной резолюции по Газе об этом.

22 декабря Совбез ООН также принял подготовленный арабскими странами проект резолюции, который направлен на облегчение поступления гуманитарной помощи в сектор Газа.

Палестинское движение ХАМАС приветствовало принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта.