Симферополь, 6 января, 2024, 09:51 — ИА Регнум. Крым будет рад принять у себя лидеров дружественных России государств, в том числе — в рамках празднования десятой годовщины воссоединения региона с РФ. Об этом заявил 6 января глава крымского парламента Владимир Константинов.

ИЗВЕСТИЯ/Николай Сиденков

По его словам, в Крыму очень бы хотели видеть президента Белоруссии Александра Лукашенко, председателя КНР Си Цзиньпина, премьер-министра Индии Нарендру Моди, президента ЮАР Сирила Рамафосу.

«Одним словом, саммит БРИКС собирается», — сказал Константинов «РИА Новости».

Он добавил, что российский статус полуострова также признали Венесуэла, Никарагуа, Сирия, Северная Корея, Куба. В Крыму готовы принять и рассмотреть любые заявки, кроме врагов России. Но они в Крым и не попросятся.

В 2024 году исполнится десять лет воссоединению Крыма с Россией. Годовщина пройдёт под девизом «Крымская весна — всё началось с нас».

Как сообщало ИА Регнум, ранее Константинов рассказал о грубейших нарушениях, допущенных при передаче Крыма в состав Украинской ССР в 1954 году.