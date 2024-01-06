Донецк, 6 января, 2024, 09:22 — ИА Регнум. ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с беспилотника на Кировский район Донецка. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.

ТАСС

Отмечается, что в 08:50 мск был зафиксирован обстрел со стороны ВСУ по направлению города Донецка (Кировский район). Был сброшен взрывоопасный предмет с БПЛА, говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, 5 января ВСУ обстреляли Горловку кассетными снарядами натовского калибра. В 16:55 в центре зафиксировали обстрел со стороны ВСУ по направлению Дзержинск — Горловка (Никитовский район), всего выпущено три кассетных снаряда калибра 155 мм. Ещё три таких снаряда в этом же направлении ВСУ выпустили в 17:20.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что освобождение города Марьинки дало России больше возможностей для обеспечения безопасности ДНР. Он подчеркнул, что после освобождения Марьинки ситуация в Донецке стала немного спокойнее, потому что ВСУ уже не находятся так близко, как совсем недавно.

Пушилин добавил, что ВСУ нужно отодвигать ещё дальше, чтобы приступить к восстановлению Донецка, Макеевки, Горловки и Ясиноватой. Власти республики уже работают над несколькими проектами по восстановлению.