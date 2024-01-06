Москва, 6 января, 2024, 09:13 — ИА Регнум. ВСУ отвели системы противовоздушной обороны (ПВО) вглубь тыловых районов из-за интенсивных ударов артиллерии и беспилотников ВС России. Об этом сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

Алексей Майшев/РИА Новости

«Интенсивность ударов нашими дронами и артиллерией по расчётам украинских систем ПВО привело к тому, что ВСУ были вынуждены отвести уцелевшие системы противовоздушной обороны как можно дальше от линии фронта, вглубь тыловых территорий», — приводит ТАСС его слова.

Гагин уточнил, что в результате отвода систем ПВО противник оставил без прикрытия существенную часть собственных укрепрайонов.

Как передавало ИА Регнум, Российская армия нанесла массированные удары по ПВО, инфраструктуре и военным базам ВСУ, заявил бывший полковник СБУ Олег Стариков. По его словам, ключевыми объектами, кроме установок противовоздушной обороны Киева, стали инфраструктурные сооружения и военные базы ВСУ. Он назвал решение Москвы классической воздушной операцией, которая перегрузила украинскую ПВО.

Депутат Верховной рады Кира Рудык ранее заявила, что ракетный удар ВС России по стратегическим объектам в Киеве был таким, словно «наступил конец света». Она уточнила, что не уверена, смогли ли силы киевской ПВО перехватить какие-либо снаряды.

Корреспондент Гуидо Шмидтке отмечал, что украинская ПВО, включая западный зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, не смогла сбить ни одну крылатую ракету Х-32 во время массированных российских ударов из-за её неуязвимости и скорости.