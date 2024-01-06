Красногорск, 6 января, 2024, 09:08 — ИА Регнум. В деревне Серково Московской области произошёл пожар на складе на площади почти 1,3 тыс. кв. м, сообщили в пресс-службе МЧС России.

«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение складского помещения на площади 1 260 кв. м», — сообщили в ведомстве.

По предварительной информации, пострадавших нет. К тушению пожара привлечены порядка 40 человек и 14 единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, 3 января в подмосковных Луховицах произошёл пожар в ангаре на площади 1,8 тыс. кв. м.

29 декабря в городе Егорьевске Московской области загорелся склад. Огонь распространился на 350 квадратных метров. 24 декабря в Чите сгорела стоянка с 30 автомобилями и двухэтажный нежилой дом.