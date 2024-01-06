Портленд, США, 6 января, 2024, 09:14 — ИА Регнум. Лайнер авиакомпании Alaska Airlines в полёте лишился иллюминатора и совершил экстренную посадку в Портленде, штат Орегон, передаёт телеканал CNN.

Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Инцидент произошёл вечером 5 января, когда самолёт совершал рейс из Портленда в город Онтэрио в штате Калифорния. По словам одного из пассажиров, иллюминатор выпал вскоре после взлёта.

«Только набрали высоту, а окно просто отвалилось, и я не заметил этого, пока не сняли кислородные маски», — приводит телеканал слова пассажира.

Экипаж сообщил о разгерметизации самолёта, после чего борт вернулся в аэропорт вылета. На борту находился 171 пассажир и шесть членов экипажа, пострадавших нет. Национальный совет США по безопасности на транспорте (NTSB) приступил к расследованию произошедшего.

Как сообщало ИА Регнум, 51-летний актёр Кристиан Оливер, снимавшийся в Голливуде, разбился на частном самолёте 5 января на Карибах. Вместе с ним погибли две его дочери десяти и 12 лет и пилот. За мгновение до катастрофы пилот связался с диспетчерами и сказал, что из-за неполадок поворачивает обратно.