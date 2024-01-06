Донецк, 6 января, 2024, 09:10 — ИА Регнум. Российские военные делали и делают порой невозможное, все герои спецоперации должны быть удостоены наград. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он напомнил, что Вооружённые силы России делали порой невозможное и продолжают это делать.

«Сделано очень много, и для нас важным является, чтобы все ребята, все настоящие герои, чтобы они были удостоены наград, причём как наград государственных, так и наград Донецкой Народной Республики», — приводит «РИА Новости» слова главы ДНР.

Пушилин напомнил, что в парламент региона был внесён законопроект об учреждении медали за освобождение Марьинки.

«Все ребята должны быть отмечены. Это важно для следующих поколений», — подчеркнул он.

Как передавало ИА Регнум, ранее Пушилин заявил, что власти ДНР учредят медаль «За освобождение Марьинки». Соответствующий законопроект уже внесён в Народный совет ДНР.

Глава ДНР отметил, что для полной безопасности и в рамках поставленных Верховным главнокомандующим Владимиром Путиным задач необходимо полностью освободить Донецкую Народную Республику. Пушилин, подводя итоги, назвал знаковым освобождение в 2023 году Артёмовска, Соледара и Марьинки.

Соледар был освобожден от украинских националистов в январе 2023 года, Артёмовск — 20 мая, о полном взятии города Марьинки сообщили в Минобороны 25 декабря.

Пушилин подчеркнул, что освобождение города Марьинки дало России больше возможностей для обеспечения безопасности ДНР. Он подчеркнул, что после освобождения Марьинки ситуация в Донецке стала немного спокойнее, потому что ВСУ уже не находятся так близко, как совсем недавно.