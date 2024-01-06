Тайбэй, 6 января, 2024, 08:53 — ИА Регнум. Отправка КНР аэростатов в район Тайваньского пролива создает серьёзную угрозу безопасности для многих международных навигационных маршрутов. Об этом заявило министерство обороны Тайваня.

Иван Шилов ИА Регнум

«Это создает серьёзную угрозу безопасности для многих международных навигационных маршрутов», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте минобороны Тайваня.

Ведомство отметило, что «Коммунистическая партия Китая пренебрегает безопасностью полётов и безопасностью пассажиров на рейсах через Тайваньский пролив и международных рейсах».

Минобороны Тайваня призывает к немедленному прекращению этой практики для обеспечения безопасности региональных полётов.

Как передавало ИА Регнум, 28 ноября 2023 года официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам острова Чэнь Биньхуа заявил, что Китай не станет снисходительно относиться к сепаратистским устремлениям Тайваня. Он подчеркнул, что достижение островом «независимости» от Китая будет означать войну.

Издание The American Conservative 21 ноября 2023 года сообщило, что США пытаются спровоцировать конфликт с Китаем по аналогии противостояния России и Украины. По мнению автора, таким образом Вашингтон хочет обеспечить заказами американский военно-промышленный комплекс.

Председатель КНР Си Цзиньпин 31 декабря 2023 года в новогоднем обращении к китайскому народу заявил, что Тайвань и Китай обязательно воссоединятся так, как это обусловлено исторической необходимостью.