Москва, 6 января, 2024, 08:38 — ИА Регнум. Вашингтон использует «религиозную карту», чтобы решать свои задачи в мире. Так посольство России в США прокомментировало американский список государств, «вызывающих особую обеспокоенность в вопросе соблюдения свободы вероисповедания», заявление опубликовано в Telegram-канале посольства.

MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС

«Нашу страну бездоказательно обвиняют в причастности к грубым нарушениям религиозных свобод граждан. Таким нечистоплотным способом США пытаются свести счёты с геополитическими оппонентами, стремясь получить повод для вмешательства в их внутренние дела», — говорится в заявлении.

Отмечается, что США таким образом не раз решали свои «узкокорыстные задачи», разыгрывая «религиозную карту» и создавая межконфессиональную напряженность, например, в Северной Африке, на Ближнем Востоке и в бывшей Югославии.

Как указано в заявлении, поражает лицемерие американских властей, игнорирующих ненавистническую риторику режима Зеленского в отношении канонической Украинской православной церкви, гонений на послушников Киево-Печерской лавры.

Посольство призвало США обратить внимание на собственные «изъяны и проблемы», осознать, что в России на протяжении веков формировался взаимоуважительный диалог с представителями различных этносов и религий. В заявлении напоминается, что в России нет преследований по конфессиональному признаку.

Ранее комиссия при федеральном правительстве США USCIRF рекомендовала Белому дому включить в список государств, «вызывающих особую обеспокоенность в вопросе соблюдения свободы вероисповедания», Индию, Китай, Россию, КНДР и ряд других стран. Задачей комиссии является продвижение «свободы вероисповедания как принцип внешней политики США».

Как передавало ИА Регнум, 2024 год может стать беспрецедентным в российско-американских отношениях. Ведь Москва сейчас находится на грани разрыва отношений с Вашингтоном. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он пояснил, что триггером может стать и конфискация активов, и дальнейшее нагнетание военной эскалации.

Происходящие в Сербии протестные акции не являются чем-то новым и необычным, но демонстрируют уже отработанную Западом схему. Российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что эта страна была первой, где Запад запустил сценарий цветных революций, чтобы на его основе подрывать стабильность во многих государствах мира. Об этом он рассказал в ходе брифинга после встречи с сербским президентом Александром Вучичем и министром иностранных дел Ивицей Дачичем.

В Сербии Запад действовал по известным схемам. Но в то же время власти Сербии заявили, что ни о какой революции в республике речи не идёт.

До этого высокопоставленный дипломат отмечал, что протесты в Сербии проходят по сценарию майданов. Вучич, добавил посол, обладает неопровержимыми данными о подстрекательстве и поддержке беспорядков извне. В качестве одной из причин этого посол Боцан-Харченко назвал твёрдую позицию сербского лидера относительно неприсоединения к санкциям против России.