Токио, 6 января, 2024, 08:27 — ИА Регнум. Серия землетрясений, которые продолжаются в Японии уже шестой день, унесла жизни 110 человек. Об этом сообщает 6 января агентство Kyodo со ссылкой на данные японских региональных властей.

FRANCK ROBICHON/EPA/ТАСС

По последним данным, травмы различной степени тяжести получили по меньшей мере 516 человек, местонахождение ещё 222 человек устанавливается. В пострадавших районах идёт поисково-спасательная операция с привлечением Сил самообороны Японии.

Сильнее всего пострадала префектура Исикава. Там разрушено более 250 домов, около 300 построек уничтожено пожарами. Есть перебои в подаче электроэнергии и воды, отмечается нехватка топлива.

Серия подземных толчков стала первой с 2016 года, унёсшей жизни более 100 человек. Тогда в результате разрушительного землетрясения в префектуре Кумамото на юго-западе страны погибли 273 человека.

Как сообщало ИА Регнум, серия крупных землетрясений произошла 1 января в районе полуострова Ното префектуры Исикава на западном побережье Японии. Самое сильное было магнитудой 7,6. По состоянию на 3 января было известно о 73 погибших. Из-за подземных толчков объявлялась угроза цунами. Повреждения получила атомная электростанция «Сика», была нарушена работа автомобилестроительной корпорации Toyota Motor.