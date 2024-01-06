Пхеньян, 6 января, 2024, 08:07 — ИА Регнум. Северокорейский лидер Ким Чен Ын вместе с дочерью Ким Чжу Э посетили завод по производству мобильных ракетных пусковых установок для баллистических ракет, сообщило 5 января Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Лидера КНДР и его дочь сопровождали члены партии. Делегация ознакомилась с ходом производства, осмотрела крупные произведённые на заводе пусковые машины.

Ким Чен Ын отметил, что предприятие перевыполнило план производства на 2023 год. Завод играет ответственную роль в выполнении исторической задачи по укреплению гособороноспособности, подчеркнул глава КНДР.

Также Ким Чен Ын поставил перед руководством завода новые задачи, подчеркнув важность производства пусковых машин для различных тактико-стратегических вооружений.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года Ким Чен Ын с дочерью Ким Чжу Э присутствовали на полевых учениях ракетной части «Хвасон» северокорейской армии. Глава КНДР ознакомился с фактической боевой готовностью 8-й огневой штурмовой роты подразделения, которому поручено нанести удар по операционному аэродрому противника. Затем был произведён залп по меньшей мере из шести установок тактических ракет.