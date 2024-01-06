Москва, 6 января, 2024, 07:57 — ИА Регнум. Снайперы спецназа Вооружённых сил России Южной группировки войск внедрили и используют собственную систему работы по блокировке передвижения пехоты киевских боевиков на артёмовском участке фронта. Об этом «РИА Новости» рассказал снайпер с позывным Леший.

Иван Шилов ИА REGNUM Снайпер

Стрелки своей основной задачей, по словам Лешего, считают деморализацию общего настроя противника, запугивание.

«Нужно не давать ему ходить свободно, не давать ему спокойно выполнять свои задачи», — пояснил боец, добавив, что снайперские пары круглосуточно ведут наблюдение за боевиками, изучают маршруты их передвижения, места скапливания пехоты и точки подвоза боеприпасов и продовольствия.

Снайперов привлекают к работе особенно в таких условиях, где нет возможности артиллерии и расчётам противотанковых ракетных комплексов ударить из-за определённого рельефа местности.

«После того как отработал по противнику, пытаешься найти новою точку для засады. Понимаешь, что в следующий раз он уже по этой дороге не пойдёт, а с учётом местности, минных полей и нашей артиллерии заранее пытаешься думать, как противник, и пытаешься найти лазейки, по которым он в следующий раз будет проходить», — рассказал Леший.

Чаще всего снайперы работают ночью, так как противник думает, что его не видно, при этом российские снайперы используют тепловизионное оборудование и отчетливо видят украинские цели даже через различные преграды.

«На расстоянии до 2 км — шансов противнику передвигаться и выполнять свои задачи я не дам», — заверил боец.

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Расчёт гаубицы Д-30 артиллерийского подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» ликвидировал блиндаж, в котором находился командный пункт подразделения ВСУ на купянском направлении.