Снайпер рассказал, как под Артёмовском блокируют пути передвижения ВСУ
Снайпер рассказал о системе блокировки путей движения пехоты ВСУ под Артёмовском
Москва, 6 января, 2024, 07:57 — ИА Регнум. Снайперы спецназа Вооружённых сил России Южной группировки войск внедрили и используют собственную систему работы по блокировке передвижения пехоты киевских боевиков на артёмовском участке фронта. Об этом «РИА Новости» рассказал снайпер с позывным Леший.
Стрелки своей основной задачей, по словам Лешего, считают деморализацию общего настроя противника, запугивание.
«Нужно не давать ему ходить свободно, не давать ему спокойно выполнять свои задачи», — пояснил боец, добавив, что снайперские пары круглосуточно ведут наблюдение за боевиками, изучают маршруты их передвижения, места скапливания пехоты и точки подвоза боеприпасов и продовольствия.
Снайперов привлекают к работе особенно в таких условиях, где нет возможности артиллерии и расчётам противотанковых ракетных комплексов ударить из-за определённого рельефа местности.
«После того как отработал по противнику, пытаешься найти новою точку для засады. Понимаешь, что в следующий раз он уже по этой дороге не пойдёт, а с учётом местности, минных полей и нашей артиллерии заранее пытаешься думать, как противник, и пытаешься найти лазейки, по которым он в следующий раз будет проходить», — рассказал Леший.
Чаще всего снайперы работают ночью, так как противник думает, что его не видно, при этом российские снайперы используют тепловизионное оборудование и отчетливо видят украинские цели даже через различные преграды.
«На расстоянии до 2 км — шансов противнику передвигаться и выполнять свои задачи я не дам», — заверил боец.
Как сообщало ИА Регнум, военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» на купянском направлении из РПГ-7 разбили бронеавтомобиль, в котором ехало командование ВСУ.
Расчёт гаубицы Д-30 артиллерийского подразделения 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» ликвидировал блиндаж, в котором находился командный пункт подразделения ВСУ на купянском направлении.