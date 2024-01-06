Киев, 6 января, 2024, 07:18 — ИА Регнум. Помощь западных доноров для Украины сравнима с «финансовой анестезией». Без поддержки в стране начнутся разрушительные процессы, заявил украинский экономист Алексей Кущ, комментируя ситуацию с платёжным балансом Украины за январь–ноябрь 2023 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика киевского режима

«Наркоз перестаёт действовать, пациент приходит в себя, а открытая операция продолжается. Пришло время адаптироваться к шокам. И начинать надо с правительства», — написал экономист на своей странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компания Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Кущ уточнил, что Украина пока платёжеспособна, однако это связано с внешним кредитованием. «Торговая дыра» приводит к сильному оттоку валюты — отрицательное торговое сальдо составляет $34,1 млрд, это превышает 20% ВВП.

По словам эксперта, изначально прогнозировалось минус $23 млрд за год, по итогу за девять месяцев получили минус $34 млрд. Результатом 2023 года станет минус в $40 млрд, национальная валюта при таких курсах «не выживет», констатировал Кущ. Котировка гривны держится только на финансовой помощи Запада, украинское правительство при этом занимается расточительством, сказал он.

Согласно подсчётам аналитика, отток наличной валюты вне банковского сектора достиг $10,3 млрд, а в Киеве продолжают выплачивать проценты по внешним займам и инвестициям — $6,1 млрд.

При разрушении внешних «подпорок» Украину ждёт скорая катастрофа, резюмировал экономист.

Как сообщало ИА Регнум, национальный банк Украины понизил официальный курс гривны к американскому доллару, обновив тем самым исторический максимум. По состоянию на 4 января 2024 года официальный курс доллара США составлял 38,11 гривны, евро — 41,6 гривны.

Именно западные финансовые вливания не позволяют рухнуть украинской социально-экономической системе. Но как только наступит мир — и западная финансовая помощь Украине сразу прекратится, что вызовет резкий взлёт цен и падение курса гривны, отметил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский. По его словам, крупный украинский бизнес системно готовится к тому, что курс украинской гривны в итоге обвалится. Предвидя такие катастрофические последствия, украинский бизнес всеми способами старается вывести средства из страны или же, наоборот, оставить деньги, полученные от экспортных операций, на Западе, сказал депутат.

Многие из чиновников Евросоюза в частных беседах признают, что Украина перестала быть главным приоритетом для большинства европейских лидеров. Они называют её «чёрной дырой» для вливания денег, сообщило издание Politico со ссылкой на высокопоставленных чиновников ЕС.