Наступивший 682-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием от украинского военного эксперта Алексея Гетьмана о нанесении российскими войсками удара по месту разработки новейших ракет для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

ВС РФ били 29 декабря и 2 января, указал эксперт в эфире YouTube-канала «Сейчас». Он добавил, что пострадали в том числе предприятия, производящие беспилотные летательные аппараты. Также зафиксированы прилёты по местам разработки новейших украинских ракет.

Тем временем к северо-западу от Артёмовска успехов достигли бойцы Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ), заняв опорный пункт украинских боевиков и тем самым улучшив линию фронта. Всего в ходе штурма было уничтожено до отделения пехоты ВСУ, информирует Минобороны РФ.

На купянском направлении в Луганской Народной Республике военнослужащие 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» из РПГ-7 разбили бронеавтомобиль, в котором ехало командование ВСУ.

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