Вашингтон, 6 января, 2024, 06:55 — ИА Регнум. В США «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги уступил «Каролине Харрикейнз» — встреча завершилась со счётом 6:2.

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Голами у «Каролины» отметились Брент Бёрнс (дубль), Сет Джарвис, Андрей Свечников Дмитрий Орлов и Василий Пономарев. Орлов отправил шайбу в пустые ворота.

Свечников в этой игре также отдал две передачи, а Орлов с Пономарёвым — по одной.

Орлов ранее играл за «Вашингтон».

У «Вашингтона» шайбы забили Ник Дауд и Дилан Строум. Форвард Александр Овечкин отдал голевой пас.

Как сообщало ИА Регнум, в шведском Гётеборге 5 января на стадионе «Скандинавиум» закончился финальный матч в рамках молодёжного чемпионата мира — 2024 победой североамериканцев, они выиграли шестое золото в истории молодёжного хоккея.

За 30 секунд до конца третьего периода шведские хоккеисты, понимая, что игра проиграна, кинулись на соперников в драку. Защитник шведов Антон Юханссон накинулся с кулаками на американца Лейна Хатсона, своих товарищей поддержали и игроки команд. Матч чемпионата мира таким образом завершился массовой дракой.