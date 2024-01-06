Киев, 6 января, 2024, 06:33 — ИА Регнум. Жители села Пушкино в Закарпатье на западе Украины отказались сносить памятник советскому солдату. Об этом сообщил Telegram-канал «Деколонизация. Украина».

topwar.ru Памятник

Глава сельсовета Степан Ковач написал, что «учитывая неизменное и неуклонное общественное мнение жителей села Пушкино, демонтаж памятника проводится не будет».

24 декабря проводился общий сход сельчан, на котором единогласно было принято решение не убирать скульптуру солдата воинам-односельчанам.

Как сообщало ИА Регнум, староста села Смыкова Львовской области Украины Виталий Левицкий снят с должности после того, как не позволил снести памятник советскому солдату.

Процесс массового сноса памятников советским и российским деятелям на Украине начали в 2015 году, после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, в том числе памятники Александру Пушкину и Александру Суворову.

В 2022 году на Украине начался новый этап борьбы со всем, связанным с российской и советской историей и культурой. По данным минкультуры Украины, было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией.