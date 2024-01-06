Мексика, 6 января, 2024, 06:39 — ИА Регнум. На севере Мексики в авиакатастрофе с участием частного самолёта погибли четыре человека, сообщило 5 января агентство Associated Press (AP) со ссылкой на местные власти.

Иван Шилов ИА REGNUM Авиакатастрофа

«В результате авиакатастрофы погибли три женщины и один мужчина», — уточнили в генеральной прокуратуре штата Коауил.

Борт потерпел крушение после того, как пилот запросил поддержку в аэропорту Рамоса-Ариспе для посадки. Затем воздушное судно всё же упало с высоты около 200 метров вблизи стоянки аэропорта.

Причины трагедии не называются. Место крушения оцепили.

Известно, что зарегистрированный в США самолёт вылетел из города Матаморос в штате Тамаулипас в Коауилу.

Как сообщало ИА Регнум, 5 января на Карибах разбился голливудский 51-летний актёр Кристиан Оливер. Вместе с ним погибли две его дочери (10 и 12 лет) и пилот частного самолёта. Авиакатастрофа произошла у берегов Бекии. Самолёт, по описанию очевидцев, буквально «нырнул носом» и врезался в воды небольшого карибского острова. За мгновение до катастрофы пилот связался с диспетчерами и сказал, что у него проблемы, он поворачивает обратно.

В июле 2022 года при крушении военного вертолёта на западе Мексики погибли 14 человек. Воздушное судно американского производства типа Black Hawk направлялось для участия в операции по поимке наркобарона Рафаэля Каро Кинтеро, основателя организованной преступной группировки «Картель Гвадалахары». На борту вертолёта находилось 15 человек, вертолёт рухнул в окрестностях Лос-Мочиса в западном мексиканском штате Синалоа. В живых остался только один человек.