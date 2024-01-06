Нью-Дели, 6 января, 2024, 06:04 — ИА Регнум. Спецслужбы Индии проводят расследование возможного попадания индийских артиллерийских снарядов на Украину через Европу, написала индийская газета The Economic Times.

Иван Шилов ИА Регнум Снаряды 155 мм

Источники издания полагают, что ВСУ могли получить снаряды калибра 155 мм в третьем квартале 2023 года. При этом Индия не поставляет боеприпасы на Украину, в поставках могла быть задействована третья сторона.

В качестве вероятного посредника подозревают одну из западных стран, которая закупил артснаряды в Индии и впоследствии переправил их на Украину через европейскую страну-члена НАТО.

Как передавало ИА Регнум, 4 января в МИД Индии опровергли причастность Нью-Дели к поставкам артснарядов для ВСУ. По словам главы МИД Рандхира Джайсвала, Индия не отправляла на Украину никакие артиллерийские боеприпасы.

Ранее в соцсетях появились публикации о применении украинскими войсками в зоне конфликта артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм производства Индии. Их использовали расчёты самоходных гаубиц AHS Krab, которые поставляет Украине Польша, отмечало издание «Военное обозрение».