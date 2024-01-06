Индия расследует возможность попадания своих боеприпасов на Украину
ET: в Индии изучают данные о поставке ВСУ артснарядов через страны НАТО
Нью-Дели, 6 января, 2024, 06:04 — ИА Регнум. Спецслужбы Индии проводят расследование возможного попадания индийских артиллерийских снарядов на Украину через Европу, написала индийская газета The Economic Times.
Источники издания полагают, что ВСУ могли получить снаряды калибра 155 мм в третьем квартале 2023 года. При этом Индия не поставляет боеприпасы на Украину, в поставках могла быть задействована третья сторона.
В качестве вероятного посредника подозревают одну из западных стран, которая закупил артснаряды в Индии и впоследствии переправил их на Украину через европейскую страну-члена НАТО.
Как передавало ИА Регнум, 4 января в МИД Индии опровергли причастность Нью-Дели к поставкам артснарядов для ВСУ. По словам главы МИД Рандхира Джайсвала, Индия не отправляла на Украину никакие артиллерийские боеприпасы.
Ранее в соцсетях появились публикации о применении украинскими войсками в зоне конфликта артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм производства Индии. Их использовали расчёты самоходных гаубиц AHS Krab, которые поставляет Украине Польша, отмечало издание «Военное обозрение».