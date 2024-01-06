Владивосток, 6 января, 2024, 04:23 — ИА Регнум. Известный кот Виктор из Владивостока, которого вместе с его хозяином Михаилом Галиным узнала вся страна после того, как питомца из-за лишнего веса не пустили в салон самолёта, умер 5 января. Об этом в соцсетях написал владелец.

Соцсети Кот Виктор и его хозяин

«Кот прожил свою жизнь достойно. Беги по радуге, кот Виктор», — написал Михаил Галин.

Кот прожил чуть больше восьми лет.

Как сообщало ИА Регнум, авиакомпания «Аэрофлот» аннулировала бонусные 370 тыс. миль у Галина, накопленные за 14 лет.

В ноябре 2019 года из аэропорта Москвы мужчина должен был лететь во Владивосток. Вместе с ним путешествовал его кот Виктор, который весит порядка 10 кг. Сотрудники «Аэрофлота» отказались пускать кота в салон и потребовали, чтоб хозяин сдал его в багаж. Хозяин не стал рисковать и сдал билет.

На следующий день он нашёл другого похожего кота у знакомых, вес которого позволял пронести его на борт. Позже об этой уловке стало известно авиакомпании.

Действия «Аэрофлота» вызвали массу эмоций и откликов в соцсетях по всему миру. За кота и его хозяина вступились обычные граждане и известные люди.