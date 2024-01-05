Днепропетровск, Украина, 6 января, 2024, 02:46 — ИА Регнум. После серии взрывов на Украине в Днепропетровске на одном из предприятий вспыхнул пожар. Об этом написало издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Днепропетровск

По информации СМИ, после обстрела загорелось автотранспортное предприятие. Очевидцы сообщили о нескольких взрывах.

Как сообщало ИА Регнум, 4 и 5 января в Кривом Роге на востоке Украины звучали взрывы.

Глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак 4 января подтвердил повреждение двух предприятий в Никопольском районе региона в результате взрывов. По его словам, были повреждены частное и промышленное предприятия, зацепило линии электропередачи и газопроводы.