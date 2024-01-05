Киев, 6 января, 2024, 02:32 — ИА Регнум. Изменения в законе о мобилизации на Украине будут касаться в том числе и украинцев, которые находятся за границей. Об этом украинским СМИ рассказал зампред комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

Сергей Корсун ИА Регнум Повестка мобилизация ВСУ

Парламентарий пояснил, что в числе прочих изменений депутаты решили затронуть и мужчин-беженцев.

«В законопроекте фигурируют находящиеся за рубежом мужчины», — сказал Чернев в эфире украинского телеканала «1+1».

Депутат при этом добавил, что по уехавшим за границу есть «больше вопросов, чем ответов».

Как сообщало ИА Регнум, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный призвал депутатов Верховной рады самим отправиться на фронт, если провести дополнительную мобилизацию невозможно.

8 ноября Верховная рада продлила на Украине военное положение и всеобщую мобилизацию ещё на 90 суток — до 14 февраля 2024 года. В декабре советник офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Михаил Подоляк признал, что мобилизация на Украине будет тяжёлой, а также изменится её пропагандистская составляющая.

Пограничники и военкомы регулярно совершают рейды и облавы в поисках уклонистов, количество дезертиров стремительно растёт. На границе с Румынией, Польшей, Молдавией военные выслеживают тех, кто не хочет воевать. Об этом сообщил французский телеканал France 2.