Иран поднял красный флаг мести над мечетью Джамкаран
Над иранской мечетью Джамкаран подняли красный флаг мести
Кум, Иран, 6 января, 2024, 02:15 — ИА Регнум. Над куполом мечети Джамкаран в шиитском городе Кум 5 января был поднят красный флаг мести. Он символизирует национальное стремление отомстить врагу. Об этом сообщило информационное агентство Tasnim Ирана.
Поднятый флаг говорит об отмщении за десятки погибших и пострадавших при теракте в Кермане.
Полотнище в Иране последний раз поднимали в январе 2020 года, после удара американцев по Багдаду. Тогда был убит командир КСИР Касем Сулеймани, а также командующие «Сил народной мобилизации».
Как сообщало ИА Регнум, 3 января в ходе траурной церемонии в годовщину гибели похороненного на кладбище в Кермане генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани произошло два взрыва. Жертвами теракта стали 89 человек, в том числе 39 несовершеннолетних. Пострадали более 200 человек.
Ответственность за взрыв взяло на себя «Исламское государство» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Духовный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил организаторам теракта жёстким ответом. Глава МВД Ирана Ахмад Вахиди 5 января объявил о задержании ряда лиц, причастных к теракту.
Полиция Ирана задержала 11 человек по подозрению в причастности к теракту.