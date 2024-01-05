Кум, Иран, 6 января, 2024, 02:15 — ИА Регнум. Над куполом мечети Джамкаран в шиитском городе Кум 5 января был поднят красный флаг мести. Он символизирует национальное стремление отомстить врагу. Об этом сообщило информационное агентство Tasnim Ирана.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Поднятый флаг говорит об отмщении за десятки погибших и пострадавших при теракте в Кермане.

Полотнище в Иране последний раз поднимали в январе 2020 года, после удара американцев по Багдаду. Тогда был убит командир КСИР Касем Сулеймани, а также командующие «Сил народной мобилизации».

Как сообщало ИА Регнум, 3 января в ходе траурной церемонии в годовщину гибели похороненного на кладбище в Кермане генерала Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани произошло два взрыва. Жертвами теракта стали 89 человек, в том числе 39 несовершеннолетних. Пострадали более 200 человек.

Ответственность за взрыв взяло на себя «Исламское государство» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). Духовный лидер Ирана Али Хаменеи пригрозил организаторам теракта жёстким ответом. Глава МВД Ирана Ахмад Вахиди 5 января объявил о задержании ряда лиц, причастных к теракту.

Полиция Ирана задержала 11 человек по подозрению в причастности к теракту.