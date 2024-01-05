Штат Джорджия, США, 6 января, 2024, 01:54 — ИА Регнум. В американском штате Джорджия уволили учителя-еврея Бенджамина Ризу, якобы угрожавшего отрезать голову школьнице-мусульманке. Ученицу оскорбило наличием израильского флага в классной комнате, сообщил 5 января телеканал Fox News.

Иван Шилов ИА Регнум Насилие в школе

В средней школе Ризу преподавал обществознание. Учителю грозят обвинения в угрозах террористического характера и жестоком обращении с несовершеннолетними.

До решения суда его отпустили под залог. Мужчина вину не признаёт.

По данным следствия, 7 декабря ученица заявила педагогу, что считает оскорбительным наличие флага Израиля, так как израильтяне убивают палестинцев. В ответ она услышала нецензурную брань, угрозы физической расправы и обвинения в антисемитизме.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года после 15-дневного визита в США специальный докладчик ООН по современным формам расизма Ашвини К. П. заявил, что в Штатах сохранились массовые проявления систематического расизма и расовой дискриминации. По словам эксперта, проводимые США инициативы по борьбе с расизмом не показали значимых результатов.

В европейских странах наблюдается чрезвычайный всплеск антисемитизма, заявили в Еврокомиссии. По информации ЕК, евреи снова живут в страхе: в Германии синагогу забросали бутылками с зажигательной смесью, во Франции на домах рисовали звёзды Давида, в Австрии вандалы осквернили еврейское кладбище, в Испании радикалы нападали на синагоги и магазины, которыми владеют евреи. В ЕК призвали к строгому соблюдению закона в отношении тех, кто разжигает ненависть на почве расизма и ксенофобии.