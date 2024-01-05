Херенвен, Нидерланды, 6 января, 2024, 01:42 — ИА Регнум. Мужская сборная Норвегии установила новый мировой рекорд в командной гонке на чемпионате Европы по конькобежному спорту.

M. Smelter Конькобежец

В нидерландском Херенвене норвежцы Педер Конгсхауг, Сверре Педерсен и Сандер Эйтрем преодолели дистанцию 3200 метров за 3 минуты 34,22 секунды.

Им удалось побить предыдущий рекорд американцев в 3 минуты 34,47 секунды. Он был установлен 5 декабря 2021 года на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити.

Второе место — у сборной Италии с отставанием 6,25 секунды.

Бронза — у нидерландцев (+7,14).

В женской командной гонке победили сборная Нидерландов, вторыми пришли к финишу польки, третьими оказались норвежки.

Чемпионат Европы завершится 7 января.

Как сообщало ИА Регнум, российская конькобежка Елизавета Голубева решила перейти в команду Казахстана. Об этом рассказал президент Союза конькобежцев России Николай Гуляев и подтвердила сама спортсменка.

Россия и Белоруссия не смогут претендовать на проведение международных соревнований по конькобежному спорту. Об этом 25 апреля сообщил Международный союз конькобежцев (ISU).

Ранее Союз конькобежцев России направил заявку в ISU на проведение чемпионата Европы в 2026 году.