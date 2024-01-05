Гётеборг, Швеция, 6 января, 2024, 01:08 — ИА Регнум. Американские хоккеисты в финале молодёжного чемпионата мира обыграли команду Швеции. Встреча прошла 5 января и закончилась со счётом 6:2.

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В составе сборной США в матче отличились Гейб Перро (17-я минута), Айзек Ховард (30, 35), Зив Буйум (42), Райан Леонард (57) и Рутгер Макгроарти (57). У шведов шайбы забили Отто Стенберг (23) и Юнатан Леккеримяки (40).

Соревнования прошли в шведском Гётеборге.

Таким образом, молодёжная команда США завоевала в шестой раз титул чемпионов мира (2004, 2010, 2013, 2017, 2021 годы).

Как сообщало ИА Регнум, 5 января сборная Чехии по хоккею победила команду Финляндии в матче за третье место молодёжного чемпионата мира в шведском Гётеборге. После второго периода финны вели со счетом 5:3, но в третьей 20-минутке чехи забросили сразу пять безответных шайб, в том числе четыре — на предпоследней минуте встречи. Игра завершилась со счётом 8:5.

Сборные России и Белоруссии не вошли в состав групп на молодёжный чемпионат мира по хоккею 2024 года. В группу А включили сборные Канады, Финляндии, Швеции, Германии и Латвии. В группу B попали команды Чехии, Словакии, США, Швейцарии и Норвегии.

Международная федерация хоккея отстранила россиян и белорусов от участия в турнире ещё в январе 2023 года, объяснив своё решение проведением специальной военной операции России.