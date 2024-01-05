Херсон, 6 января, 2024, 00:34 — ИА Регнум. В подконтрольном Киеву городе Херсоне прогремели взрывы. В течение дня их слышали дважды, сообщил 5 января украинский телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«В Херсоне слышны взрывы», — говорится в Telegram-канале издания.

В это же день журналисты оповещали о прозвучавших в Херсоне взрывах.

Как сообщало ИА Регнум, также 5 января взрывы прогремели на востоке Украины. Их слышали жители Кривого Рога. Накануне глава военной администрации Днепропетровской области Сергей Лысак подтвердил повреждение двух предприятий региона в результате взрывов. По его словам, пострадали частное и промышленное предприятия, зацепило линии электропередачи и газопроводы.

В подконтрольном Киеву Херсоне 3 января взрывы прогремели в Корабельном районе города. При этом воздушная тревога в регионе не объявлялась.