Москва, 6 января, 2024, 00:24 — ИА Регнум. Министру обороны Великобритании Гранту Шэппсу стоило бы вспомнить о вкладе Лондона в войну на Корейском полуострове, утверждая, что Россия якобы была вынуждена просить помощи у Северной Кореи для продолжения спецоперации. Об этом 5 января заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Mid.ru Мария Захарова

Дипломат привела слова Шэппса о том, что Россия якобы «нарушила множество резолюций Совбеза ООН, этому должен быть положен конец». При этом в Лондоне заявляют о намерениях заставить Северную Корею заплатить высокую цену за поддержку России, добавила Захарова.

«Раз уж поводом для его выпада стала Корея, как тут не вспомнить о кровопролитной войне на Корейском полуострове, в которую Великобритания внесла свой вклад в составе так называемых сил ООН», — написала российский дипломат в своём Telegram-канале.

Кроме того, Захарова напомнила Британии о её прошлом, когда страна была крупнейшей колониальной империей в истории человечества. Официальный представитель МИД привела краткий список неоколониальных акций Лондона новейшего времени. Она упомянула совместное участие сухопутных и воздушных сил британцев и американцев в агрессии против Югославии, в уничтожении населения Ирака, Ливии, Афганистана, бомбёжки Сирии. Теперь Британия занялась «крышеванием» киевского режима, англосаксы нарушают все резолюции о непоставке оружия в зоны конфликтов, снабжая ВСУ вооружением.

Также Захарова поинтересовалась у британского министра, удалось ли разрешить вопрос с Фолклендскими островами. Кроме того, следовало бы разобраться с судьбой затонувшего в их акватории в 1982 году эсминца «Шеффилд» и наличием на его борту ядерного оружия. В то время предшественники Шэппса в минобороны Британии опровергали наличие ядерного оружия на военных кораблях, направляемых к островам. Ещё следовало бы проверить информацию официального представителя министерства обороны Великобритании о наличии на борту нескольких кораблей ядерных глубинных бомб WE.177, которые были перегружены на другие возвращавшиеся в Великобританию корабли, ни один ядерный заряд не достиг территориальных вод Фолклендских островов, подчеркнула Захарова.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла обвинения Запада в военно-техническом сотрудничестве РФ с КНДР. Она назвала эти заявления голословными и бездоказательными.

Москва ответственно выполняет свои международные обязательства, включая резолюции Совета Безопасности, и это не мешает ей развивать традиционные отношения дружбы и сотрудничества с соседями, в том числе КНДР. Именно Вашингтон и его союзники нарушают общепринятые нормы международного права и резолюции Совета Безопасности, накачивая киевский режим оружием и способствуя продолжению кровопролития, подчеркнула российский дипломат.