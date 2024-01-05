Киев, 5 января, 2024, 23:38 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после заявлений Госдепартамента США призвал не впадать в агонию и «не искать кипиш на голову» из-за возникших трудностей с поддержкой ВСУ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Не кипишуйте. Не ищите себе дополнительный кипиш на голову, чтобы бросать себя в состояние агонии и депрессии», — сказал Кулеба.

Глава МИД Украины привёл слова официального представителя американского Госдепа Мэттью Миллера о том, что Киев пока что не на том этапе, чтобы самостоятельно обеспечить собственные потребности.

Кулеба заявил, что это не касается поддержки Украины в 2024 году. В Госдепе сказали об уменьшении поддержки, когда Украина крепко встанет на ноги и будет располагать достаточным количеством оружия и ресурсов, приводит слова министра агентство «РБК-Украина».

Как сообщало ИА Регнум, 4 января на брифинге официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что Украине придётся очень тяжело без дополнительной помощи США. Ранее он утверждал, что Белый дом будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется, но уровень этой помощи в сравнении с 2022–2023 годами может снизиться.

Также в Госдепе заявили о невозможности поддерживать Киев без решения конгрессменов. По запросу администрации США на нужды Украины требуется дополнительно выделить порядка $61 млрд. В Конгрессе республиканцы не идут на уступки, требуя согласования миграционной реформы.