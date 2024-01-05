Таганрог, Ростовская область, 5 января, 2024, 23:24 — ИА Регнум. Под Ростовом, в Таганроге, старший сержант полиции обезвредил ранее судимого мужчину, который в нетрезвом состоянии угрожал гранатой продавцу-кассиру в магазине. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

Hr.npu.gov.ua Граната Ф-1

Старший сержант Сергей Бережной 29 декабря находился в магазине в момент, когда зашедший мужчина вытащил ручную гранату и, угрожая, стал требовать сигареты в долг.

В магазине находились четыре сотрудника и три покупателя, одним из которых оказался сотрудник таганрогской полиции.

«Сотрудник, оказавшийся рядом, среагировал моментально и обезоружил мужчину. Вместе с ещё одним посетителем магазина задержал его», — пояснили в полиции.

Согласно заключению эксперта, изъятая у задержанного боевая граната Ф-1 была пригодна для взрыва. Мужчина заключён под стражу. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, со штрафом в размере до 100 тыс. рублей.

Как сообщало ИА Регнум, бытовой конфликт в станице Новомалороссийской Краснодарского края закончился подрывом гранаты, пострадали три человека. Местного жителя, бросившего гранату в своих оппонентов, разыскивает полиция.

В результате троих мужчин госпитализировали в районную больницу с осколочными ранениями.

В Санкт-Петербурге молодой человек бросил пакет с гранатой на территорию поликлиники, предварительно крикнув, что там бомба. В пакете оказалась граната Ф-1 с запалом, но без тротила. Мужчину разыскивает полиция.